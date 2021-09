Infraccionan más de 15 conductores.

FRONTERA., COAH.- Más de 15 conductores fueron infraccionados por elementos de la Policía Civil de Coahuila en un operativo que tomó más de una hora y que fue instalado en la calle Aldama y Almadén de la colonia Occidental del municipio de Frontera.

Fue aproximadamente a las 12 del mediodía cuando elementos de la corporación instalaron el retén por la arteria que es altamente transitada y en la cual marcaron el alto a una gran cantidad de automovilistas cuyos automóviles contaban con placas vencidas o no portaban placas, por ello según fue el caso, se les hacía la recomendación de ponerse al corriente con el pago del impuesto de control vehicular o se les daba la boleta de infracción como marca la ley.

En esta ocasión los automovilistas que fueron infraccionados no opusieron resistencia ni mostraron molestia por esta razón, asegurando no contar con recursos económicos para ponerse al corriente.

"Me infraccionaron los elementos de la PCC pero la verdad ya ni me molesto, no tengo dinero para pagar las placas nuevas y el carro no lo puedo parar porque lo uso para trabajar, así que prefiero aguantar la infracción o la recomendación de los elementos".

Otro de los conductores que fueron detenidos, explicó que lo único que teme es que en alguno de los operativos les retiren su carro al contar con las placas anteriores, asegurando que si esto sucediera, no contaría con recursos económicos para sacar su unidad del corralón, debido a que acaba de ser contratado en una empresa después de un año de no tener trabajo.

"Yo creo que la mayoría de nosotros no pagamos este año ni el pasado porque no teníamos trabajo, la pandemia nos dejó sin dinero y pues o comemos o pagamos impuestos, en mi caso prefiero la infracción, estoy consciente de que soy incumplido pero no tengo dinero y no puedo hacer más".