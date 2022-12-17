Ingresa hoy frente frio

A partir de este viernes ingresó a la Región Centro un nuevo frente frío, que viene asociado con una segunda tormenta invernal, que traerá un descenso considerable en la temperatura por lo cual autoridades de Protección Civil, invitan a las familias de Monclova a tomar las debidas precauciones.

El Comandante de Bomberos Julio Ríos informó que durante el fin de semana se tendrá una disminución en el termómetro con temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 15, por la tarde.

Este frente frío se extenderá durante la próxima semana, en donde se esperan temperaturas bajo cero desde el 23 de diciembre, por lo se espera que Monclova tenga un helado 24 y 25 de diciembre.

“De acuerdo al sistema meteorológico, el próximo 23 y 24 de diciembre se tendrá descenso en la temperatura, con máximas de 5 a 6 grados centígrados y mínimas de menos 2 y menos 3 grados”.

Asimismo, detalló que para el 25 de diciembre, se espera una máxima de 15 grados, pero con una temperatura de 2 grados bajo cero, por lo que anticipó que seguirán dando puntual seguimiento al pronóstico del clima.

Con respecto a las bajas temperaturas que se sintieron desde ayer, en las que se registraron 6 grados por la mañana, explicó que es debido a la llegada del Frente Frío 16 a Coahuila, el cual viene acompañado de una segunda tormenta invernal.

Informó que como Bomberos y Protección Civil de Monclova, han reforzado la entrega de plásticos y hules para reforzar las viviendas vulnerables, donde habitan familias de escasos recursos.

Además señaló que como parte del “Programa Abrigo” se entregan cobertores, chamarras, cobijas, sudaderas, suéteres, entre las familias de los sectores vulnerables como Moritas, la Curva de Juan Sánchez, 21 de marzo, Privada del Sol, Monte Viejo y en el ejido Curva de Juan Sánchez.