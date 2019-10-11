Inicia curso de gastronomía

El DIF Monclova en coordinación con Misiones Culturales, llevaron a cabo el inicio de los cursos de gastronomía, en las instalaciones del Cedif norte, en la colonia Leandro Valle, beneficiando a buen número de amas de casa de este sector.

Los cursos serán impartidos por el chef, Belisario Alberto Chapoy Arévalo, y Diana Irene Rodríguez González, esta última con amplios conocimientos en la preparación de los platillos.

Autoridades del sistema DIF Monclova y de la Secretaría de Educación Pública del Estado, dieron la bienvenida a las asistentes, a las que alentaron para que aprovechen el curso a impartir adquiriendo los conocimientos que les ayudaran en sus hogares.

Los cursos serán impartidos por el chef, Belisario Alberto Chapoy Arévalo, y Diana Irene Rodríguez González, esta última con amplios conocimientos en la preparación de los platillos, cuyas recetas se compartirán con las amas de casa a lo largo del ciclo, fortaleciendo su técnica en la elaboración de alimentos.

Los primeros alimentos en ser preparados por las amas de casa fueron, lasaña y pay de queso, la elaboración de estos fue rápida y sencilla; las damas participantes agradecieron a las autoridades por darles la oportunidad de aprender y a la vez tener la oportunidad de superarse.