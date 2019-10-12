Inicia DIF curso de pastelería

Inician cursos de pastelería en las instalaciones del DIF municipal de Monclova, estos serán impartidos por la Instancia De La Mujer y Centro de Empoderamiento de La Mujer, a cargo de la Lic. Deyanira Nájera, en coordinación con el ICATEC.

Las autoridades del sistema DIF Monclova y del centro de empoderamiento de las mujeres en estado de Coahuila, dieron la bienvenida a las participantes, alentándolas para que aprovechen los cursos que ahora se ofrecen y los beneficios que esto representa.

La instrucción será impartida por Andrea Murillo Martínez, quien dijo que una vez que concluyan con el curso podrán apoyar la economía familiar a través del autoempleo, pues podrán ofrecer la venta de pasteles a sus vecinos.

Por parte del sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova, seguirán acercando estos talleres y cursos para que más mujeres y hombres encuentren el progreso que su familia necesita, además de inculcar una cultura del autoempleo y superación personal, el cual favorece a la regeneración del tejido social de la ciudad.