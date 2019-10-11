Inicia elección de comisionados

Las secciones 205 y 259 pertenecientes al Sindicato Nacional Democrático iniciaron la elección de sus comisionados para la revisión de Contrato Colectivo de Trabajo que se realizará el próximo año.

El día de ayer se llevaron a cabo los procesos de manera libre y democrática a puerta de planta, en donde una vez más los trabajadores fueron los que eligieron a quienes los van a representar en las negociaciones.

Estas son las primeras secciones que llevan a cabo el proceso, las cuales iniciarán con su revisión durante los meses de enero o febrero, para definir los cambios que se fijarán en el articulado.

En la Sección 205 de la Florida, fueron electos Rogelio Navarro García, Efraín Romero y José Rodríguez, para conformar el comité que representará a los 210 trabajadores dentro de la negociación con Minosa.

Por su parte en la sección 259 fueron electos 4 trabajadores, que son Julio Cesar Garza, Rolando González López, Alan Hernández y Edgar Guerrero, que fueron los que tuvieron el mayor número de votos.

Dentro de estos procesos se demostró la democracia que existe dentro del sindicato, en donde fueron los mismos trabajadores los que tomaron la decisión, que es uno de los principios con los que cuenta el sindicato.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que dentro de la organización se continuará practicando la democracia, y respetando la autonomía sindical que ha sido fundamental para que el sindicato siga adelante, con la aprobación de los trabajadores.