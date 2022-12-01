Inicia en Monclova Mercadito Navideño

Este miércoles arrancó por primera vez en la ciudad el Mercadito Navideño que estará en el Teatro de la Ciudad hasta el próximo 04 de diciembre y el cierre será la presentación del Cascanueces con el Ballet de Bulgaria a beneficio del DIF Monclova.

Los organizadores, Javier González y Gerardo Treviño destacaron que este Mercadito Navideño se presenta en más municipios de la República Mexicana desde hace 18 años, pero esta es la primera vez que llega a Monclova bajo este concepto.

Habrá más de 40 stands de emprendedores locales que ofertarán sus productos, mismos que van desde ropa, belleza, artículos para la salud, artículos de cocina, regalos navideños, y hasta una agencia de autos ofrecerá sus productos.

1 / 2 2 / 2 Habrá stands de venta de artículos de todo tipo para los regalos de Navidad. ❮❯

Desde el 30 de noviembre y hasta el 04 de diciembre permanecerá el Mercadito Navideño en un horario de nueve de la mañana hasta las 10 de la noche.

Habrá otro tipo de actividades artísticas y culturales de acuerdo a la temporada, obras de teatro, bailables, presentación de ballets en el Teatro de Cámara.

Estará también Santa Claus para la foto con los niños de Monclova, y se tendrá la magna presentación del Ballet de Bulgaria con el Cascanueces el domingo a las cinco de la tarde, única función, los recursos que se colecten serán para el DIF Monclova.

El empresario local Javier González dijo que hizo una sociedad con Gerardo Treviño con el Mercadito Navideño y piensan impulsarlo año con año, mientras que planean para el próximo años actividades especiales como el 10 de mayo con la presentación de un grupo como Pandora.