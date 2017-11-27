Inicia euforia para renovar Block “A”

A poco más de 5 meses de que se dé el cambio de Block “A” en la Sección 288 y con esto el cambio de Secretario General, ya hay algunos trabajadores que se están promocionando entre la base a fin de obtener el mayor número de votos en la elección.

Al interior de la Planta 2 ya hay algunos grupos que comienzan a manifestar su interés por participar en el cargo, por lo que ya comienza a calentarse el ambiente político rumbo a la renovación.

Haziel Valdés Orozco, vocero de la Sección 288 declaró previamente que aún no son los tiempos para iniciar con la promoción y esto sería hasta principios del 2018 cuando se dé inicio al proceso.

El próximo 01 de mayo del 2018 se hará el cambio del Block “A” y con esto la dirigencia del comité local del sindicato, al concluir el período de 4 años que establece el estatuto, lo que mueve el interés de los trabajadores.

Sin embargo, los representantes de los grupos ya comienzan a moverse, con la intención de lograr el mayor número de votos y con esto obtener un cargo dentro del comité local.