Inicia IMSS de Monclova actividades por el Día Nacional de las Personas Mayores

En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Mayores que se celebra cada 28 de Agosto, el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, inició las festividades con una brigada de corte de cabello gratuito para este importante sector de la población y llamó a felicitarlos, respetarlos y reconocerlos por su contribuciones a la sociedad.

En 1982 se decretó conmemorar, en el ámbito internacional, el mes de agosto como el mes de las personas mayores. En México, en 1998 se instituyó en todo el país, el 28 de agosto como Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente al Día Nacional del Adulto Mayor.

Hoy, con la clara intención de emplear un lenguaje incluyente que considere también a las mujeres mayores, las cuales forman la mayoría de este grupo poblacional, se propuso llamarle “Día Nacional de las Personas Mayores”.

“Son personas maravillosas, especiales y hermosas que debemos valorar y tratar con cariño”, expresó la encargada del curso de belleza del CSS, Yosdi Ceria Castillo Tovar, quien invitó a las abuelitos a que se sumen a las actividades que llevan a cabo.

Desde temprana hora, un grupo de personas de la tercera edad arribaron a la explanada del CSS ubicadas en el bulevar Harold R. Pape No. 405, de la colonia Guadalupe.

Castillo Tovar indicó que un cambio de look o de apariencia motiva a la gente y en su experiencia ha notado que en los adultos mayores la aplicación de un tinte, un corte o un maquillaje, les brinda seguridad y ganas de vivir.

“Hay personas que piensan que por ser mayores ya no tienen derecho a verse guapas o guapos y se deprimen, yo les aconsejo que no lo hagan, El verse bien, no tiene edad y se van a sentir mejor”, reiteró.

Yosdi Ceria Castillo anunció que la brigada continuará hasta este viernes en horarios de 9 a 1 de la tarde, y llamó a todos los interesados acudir para realizarse un corte de cabello gratuito.

María Magdalena Colunga Cabriales de 77 años de edad, ama de casa, de la colonia Tecnológico, acudió con la única intención de cambiar su estilo de cabello y por lo tanto verse mejor.

“Yo soy hipertensa, antes no tenía ganas de nada. Ahora hago ejercicio, me alimento más sano y me siento más feliz, más plena. Así que yo les aconsejo quererse ustedes mismos”, finalizó.