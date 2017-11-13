Inicia IMSS proyecto “Huertos de siembra”

Por una invitación enviada desde la Delegación de Prestaciones Económicas a la subdelegación de la clínica 7 del Seguro Social, se inició el proyecto de “Huertos de Siembra” en las instalaciones del instituto en donde se verán involucrados tanto los empleados, además de los socio alumnos que acuden a los cursos.

Mónica Gonzales oficial de puericultura explicó que se encuentra a cargo de los espacios ambientales donde se inició a trabajar.

Dijo que se han sembrado semillas de cilantro, tomate, limón, lechuga, acelga, espinaca y zanahoria con la finalidad de tener cosechas favorables que dejen capacitación en los involucrados.

El objetivo es aprovechar los recursos de siembra y en el mismo huerto pues con esto también recibirán un incentivo económico por parte del Seguro Social. “Personal y alumnos del Centro de Seguridad Social así como cuatro grupos scouts están apoyando y toman parte de esta actividad y a diario dedican tiempo al cuidado de las plantas en espera de una buena cosecha”, dijo Mónica.