Inicia la Navidad en “La Ventura”

Ejido La Ventura, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Rubén Moreira Valdez inició hoy la Navidad en Coahuila llevando alegría a niños, jóvenes y adultos al encabezar la primer posada en el ejido La Ventura, al sur de Saltillo.

En lo que fue la décima visita a este lugar durante el sexenio, el Gobernador recibió allí un reconocimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, por el gran trabajo realizado en el Estado y reconociendo el desarrollo social alcanzado para las familias coahuilenses.

El Mandatario estatal resaltó que este año es un lugar de mucho cariño para él pues sus visitas a este lugar iniciaron desde antes de ser diputado federal y posteriormente, junto con los comisariados ejidales de este lugar gestionaron la carretera que conecta a la carretera 57, lo que permitió dar nuevas oportunidades de desarrollo a sus habitantes.

“Porque aquí hay gente buena, trabajamos por la seguridad, aquí hay gente buena, con historia; es gente trabajadora y si me invitan, regreso cuantas veces quieran”, les dijo.

El Gobernador les pidió seguir cuidando a su comunidad porque aquí, dijo, se puede disfrutar la familia, se pueden disfrutar las tardes y hoy, los jóvenes ya no necesitan salir de sus comunidades para trabajar y estudiar ante la nueva oportunidad de la carretera.

Eleazar Reinoso Ruiz, Comisariado del Ejido “20 de Noviembre” le reiteró su agradecimiento por todos los apoyos recibidos durante su sexenio y le manifestó que esta comunidad fue muy dichosa por las 10 visitas realizadas pues nunca hubo un Gobernador que hubiera ido tantas veces.

Recordó que entre los apoyos recibidos destacan la carretera, la paz y seguridad alcanzada en Coahuila y en estas comunidades.

Rosa Alicia Olivares, a nombre de los habitantes de La Ventura, agradeció al Mandatario estatal los apoyos recibidos durante los seis años de Gobierno entre lo que destacó el empleo en Derramadero y el Cobac, que permite a sus jóvenes trabajar y estudiar sin que tengan la necesidad de ir a vivir a la ciudad.

“Aquí lo queremos mucho, no se olvide de estas sus tierras”, dijo.

Un ambiente de fiesta se vivió con la verbena popular celebrada en la plaza de esta comunidad, donde decenas de niños vieron llegar la celebración con regalos, juguetes y diversión.

La fiesta arrancó con el show de los payasos Talachita y Chafirete, piñatas, paseo en ponys, brincolines, pinta caritas, además de que disfrutaron de churros, algodones de azúcar, bolo, elotes, fritos, tamales, además de que pudieron tomarse la foto con Santa Clos y disfrutar la música con el grupo “Custodia”.

Estuvieron allí los habitantes de los ejidos y comunidades de El Ranchito, Tunalillo, la Brecha, la Purísima, La Ventura, Presa de San Pedro, Puerto Rocamontes, Santa Rosa, Tanque del Cerro y Tanque Escondido.