Inicia obrero huelga de hambre ante falta de pagos de AHMSA; El hambre nos quito el miedo

Ante la desesperación que existe por la falta de pagos de la empresa Altos Hornos de México, el obrero Saúl Martínez Sánchez inició este miércoles una huelga de hambre exigiendo el pago de sueldos y prestaciones pendientes.

En punto de las 11 de la mañana el trabajador inicio el movimiento en el monumento del Ave Fénix, para exigir al Gobierno Federal y a la empresa el cumplimiento de los pagos.

Mencionó que la desesperación que existe por la situación que se vive en sus hogares los obligó a salir, a manifestarse y a alzar la voz, quitándoles el miedo que llegaron a tener.

Han sido 6 meses de incertidumbre, de problemas financieros, con 7 semanas pendientes de pagos, 2 meses de premio, el ahorro, por lo que buscan una solución,

Señaló que permanecerá de manera indefinida en el plantón hasta que tenga una respuesta y se atiendan las necesidades de los trabajadores.

Así mismo pidió a los obreros a qué se unan a este movimiento.