Inicia SIMAS trabajos de reposición en la Juárez

Con una inversión de 447 mil 026 pesos, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento inició la obra de reposición de atarjea y 21 de descargas en la calle Juárez de la zona Centro de la ciudad, obra que se realizará en un promedio de 30 días.

Durante el día de ayer personal de SIMAS inició con los trabajos de esta avenida entre las calles Jesús Barrera y Abasolo, en donde se realizará el remplazo de la tubería general de drenaje de esta calle como parte de las obras de reposición que realiza la dependencia para brindar un mejor servicio.

La tubería que se encuentra en la zona Centro de la ciudad es una de las más antiguas, por lo que de manera paulatina se han realizado cambios en las áreas en donde se ha tenido algunas problemáticas.

Anteriormente se estuvo trabajando en reportes que presentaban los comercios que están en este lugar y se realizaron algunos trabajos preventivos pero debido a que se presentaban con frecuencia se optó por sustituir la línea de 8 pulgadas.

El día de ayer iniciaron los trabajos ocasionando problemas en el tráfico de las personas que circulan por esta área para dirigirse al sector oriente, o que acuden a la primaria Sección 147 que fue una de las más afectadas.

De acuerdo a información proporcionada por personal de SIMAS para esta obra se tendrá una inversión de 447 mil 026 pesos para la sustitución de 144.40 metros lineales de tubería de PVC de 8 pulgadas, la reposición de atarjea y 21 descargas.

Se espera concluir la obra para los primeros días del mes de diciembre, por lo que se pidió la comprensión de los ciudadanos que circulan por esta calle ante los trabajos que se realizarán y que afectarán de manera temporal la vialidad.

La inversión

$447,026 serán destinados a mejorar el servicio de drenaje de este sector.