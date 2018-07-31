Inicia temporada cinegética

Piedras Negras, Coah.- Alrededor de mil 650 cintillos para cacería deportiva de paloma, liebre, venado y guajolote, entre otras especies, se expidieron para la Temporada Cinegética 2017-2018 a responsables de las aproximadamente 300 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) de la Región Norte, informó Juan Guadalupe Garza Menchaca, encargado de la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

Al iniciar el 2 de agosto la temporada de caza 2018-2019 con la paloma “Alas Blancas”, previamente se realizó la expedición de cintillos y los promotores hicieron los trámites ante la dependencia, donde presentaron documentación original de la autorización de la UMA y el pago correspondiente para obtener la licencia de caza deportiva, dijo Garza Menchaca.

En el caso de palomas, patos y gansos, la autorización de la cantidad de especies que se pueden cazar proviene de la Ciudad de México, porque son aves migratorias y hay acuerdos internacionales entre Canadá, Estados Unidos y México con el objetivo de mantener un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, detalló el representante de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila en la Región Norte.

“A partir del 2 de agosto vamos a empezar con paloma “Alas Blancas” y en octubre con “Huilota” hasta febrero; en ese intermedio se practica la cacería de conejo, liebre, zorra, coyote, jabalí, venado y hasta guajolotes en abril y mayo, que termina la temporada y se hace la veda cinegética”, señaló el funcionario.

En México, la Ley General de Vida Silvestre establece la expedición de licencias de caza deportiva y cintillos de cobro cinegético, con los que la autoridad acredita que una persona está calificada para realizar la caza deportiva en el territorio nacional exclusivamente en la Temporada Cinegética.