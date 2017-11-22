Inicia última etapa de la San Pedro - Ciénegas

Cuatro Ciénegas.- Con la implosión de un cerro ubicado en el kilómetro 111 de la carretera 30, el gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez arrancó la última etapa de la ampliación de la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas

La obra que estará terminada en 10 días, requirió el uso de dos toneladas de explosivo plástico para remover más de 9 mil metros cúbicos del cerro ubicado en el kilómetro 111 + 800.

Esta carretera, en la cual se han invertido mil 560 millones de pesos, detonará la economía, la industria, y tendrán una mejor vialidad los habitantes de los poblados próximos.

Fue en punto de las 4:30 de la tarde cuando se realizó la detonación del explosivo por parte de una empresa especializada subcontratada por la constructora COIMSA, responsable de la obra de pavimentación de la ampliación carretera.

En el evento de la implosión estuvieron presentes la licenciada Lulú Kamar y su esposo el ingeniero Edgar Sierra, la licenciada Laila Kamar y su esposo el ingeniero Ricardo Garza, así como la arquitecta Ada Guerra.

También se contó con la asistencia del Director General del Grupo, el ingeniero Omar Díaz Mirón y el Director de Infraestructura en el Estado Marco Antonio Dávila Montesinos.

En entrevista, el Mandatario Estatal detalló que se invirtieron mil 500 millones de pesos de presupuesto federal, para el trabajo que consistió en pasar de dos a cuatro carriles la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, lo que dará mayores oportunidades.

A esto se suma la entrega del puente que en próximos días se inaugurará en Sabinas y que permitirá dar flujo continuo al tráfico de la carretera 57 sobre el paso del ferrocarril.

El Gobernador informó que en unos días más se terminará esta obra que es compromiso presidencial y que empujó hace nueve años junto con Miguel Ángel Riquelme.

“El presidente Enrique Peña ha sido solidario con el desarrollo de nuestro Estado, y empujó esta carretera que está a punto de ser concluida”, manifestó.

La circulación fue suspendida como medida de prevención sobre la carretera federal 30.