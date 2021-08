Inicia vacunación de trabajadores

Hoy empieza la segunda dosis de vacunación a trabajadores de las empresas mediante el sistema Drive Thru, se vacunarán a cerca de 5 mil trabajadores de 30 a 39 años de edad con la segunda dosis de Sinovac.

Lo anterior lo dio a conocer Alejandro Loya, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien dijo que hoy miércoles, jueves y viernes las empresas mandarán a sus trabajadores al Gimnasio Milo Martínez en un horario programado, será en unidades, camiones, camionetas, cualquier vehículo que la empresa pueda disponer.

"El drive True fue ágil y tuvo éxito con las empresas del anterior periodo de vacunación, se repetirá, pero no se hará al mismo tiempo que la vacunación general que será el próximo fin de semana", comentó.

Lo anterior luego de que hubo molestia por parte de ciudadanos que acudió a la vacunación en general y que incluso pasaron tiempo en las filas y al llegar su turno les mencionaban que ya no había dosis, pero llegaban unidades de las empresas con sus trabajadores para ser vacunados lo que causó molestia.

Son empresas adheridas de todas las cámaras empresariales, son alrededor de 100 empresas las que se empezarán a vacunar el día de hoy, son cerca de 5 mil personas, el presidente de la cámara comentó que la gente de 18 a 29 años de edad no se puede apuntar porque no le toca además de que no es la misma vacuna que les aplicaron en la segunda dosis.