Inician bajas de los obreros de 60 años

El Comité Local de la Sección 147 inició con el proceso de bajas de los trabajadores de más de 60 años, que se incluyeron dentro del nuevo grupo que fue autorizado y que saldrán de la empresa a partir de este lunes.

Luego de que se dio a conocer que se autorizó la salida de 144 trabajadores de esta sección, el día de ayer el Secretario del Trabajo del Comité Local informó a los obreros sobre este proceso.

El día de ayer se convocó a los obreros para explicar la mecánica y firmar el convenio para su salida, con lo que los trabajadores podrán iniciar su proceso de pensión ante el IMSS y el Infonavit, Afore.

Dentro de la reunión que sostuvo con los trabajadores se despejaron dudas, ya que se había mencionado que se pagaría de acuerdo a la ley, sin embargo se indicó que es mentira y que los trabajadores se irán conforme a lo establecido en el contrato.

Existen muchas dudas entre los trabajadores, pero estas se fueron despejando en la reunión y se indicó que si algún trabajador no está de acuerdo en las condiciones en las que se dará la salida, puede negarse a hacerlo.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 señaló que no todos los trabajadores de más de 60 años aparecieron en la lista, pero los que no aparecieron pueden acudir para apuntarse y se analizará su caso.

Comentó que hay trabajadores que se mantendrán laborando debido a que no se cuenta con personas capacitadas para cubrir su área, pero se estará viendo cada caso con el personal de Relaciones Laborales y el Superintendente de cada departamento.

“Hay personas que tienen la edad y no aparecieron en la lista, se les va a hablar que vengan y se anoten, aclarar que se está pidiendo por parte de Relaciones Laborales el visto bueno de los superintendentes, porque si hay un compañero que maneja n equipo y abajo de él no hay personal capacitado, se tendrá que esperar”, indicó.