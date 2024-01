Iniciará operaciones una nueva central migratoria en Monclova

El secretario de gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que esta semana será inaugurada una nueva central migratoria donde las personas migrantes podrán ser resguardadas y solicitar su estancia legal o esperar para ser retornadas.

Esta central estará ubicada en el kilómetro 17 de la carretera 57 a Monclova, cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional.

"Nos estamos coordinando con el Instituto Nacional de Migración. Esperamos que el día 3 de enero pueda empezar con la participación de la Guardia Nacional, Sedena, Secretaría de Seguridad Pública".

Sobre la dimensión, Pimentel González informó que esta central va a tener la capacidad para atender hasta mil 500 personas migrantes para resguardo, regulación y procesamientos diversos.

Dijo que esto es parte de un protocolo que también incluye implementar acciones para evitar que por los grandes flujos, se cierre la frontera.

"Estamos trabajando en un operativo especial que no sea nada más de respeto a los derechos humanos, sino en el tema económico; que no nos cierren la frontera porque eso significa un impacto muy grande no solo para Coahuila, sino para el país", indicó.

Sin embargo, que en los últimos días disminuyó el flujo migratorio que se ha observado en la franja fronteriza de Coahuila con Texas, de forma considerable.

"Llegamos a tener más de dos mil 500 migrantes a cinco mil debajo del Puente, y ayer teníamos cuatro. Se ha estado trabajando para enviarlo hacia el sur del país y de esa manera estamos intentando controlar el flujo migratorio", especificó.