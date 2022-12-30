Iniciaría en mayo nueva academia

La Universidad en Ciencias de la Seguridad del estado, apoya a los municipios con el área académica para la capacitación a nuevos elementos en la Academia de Policía, indicó José Luis de la Peña Flores, el director.

Destacó el entrevistado que la Secretaria de Seguridad en Coahuila, Sonia Villarreal Pérez realizó con alcaldes del estado la planeación de las academias regionales.

Así, la UCS tiene los instructores necesarios como instancia capacitadora para que se desarrollen las academias por regiones.

En el caso de la región centro, se desarrolló la academia en Monclova con alrededor de 70 alumnos, de los cuales 40 son de Monclova y el resto en cantidades diversas de Frontera, Castaños, San Buena, Nadadores, Sacramento.

Hubo otras regiones que también planearon su academia y se invitó desde Piedras Negras, en la norte, Sabinas en la carbonífera, Monclova en la centro y Ramos Arizpe en la Sur para el desarrollo de sus propias academias.

Explicó el entrevistado que antes de iniciar una academia se requiere un proceso de reclutamiento por parte de las corporaciones municipales y enviar a los aspirantes a pasar el examen de confianza, de ahí una vez que tengan a las personas aprobadas se reúnen los posibles cadetes de los demás municipios para ir conformando la academia regional.

Por lo tanto, De la Peña Flores consideró que pudiera ser en Mayo cuando se pueda iniciar una nueva academia de policía en la región, una vez que los municipios cumplan con su proceso de reclutamiento y que obtengan la aprobación de los exámenes de confianza.