Injusto aumente SIMAS la tarifa

Representantes de la Sección 147 señalaron que antes de considerar un incremento en la tarifa del agua potable, es necesario que SIMAS garantice un buen servicio a la comunidad, ya que existen colonias en las que de manera regular tienen problemas con el suministro y carecen del vital líquido.

Ante la postura de los representantes de SIMAS y algunos empresarios, sobre la necesidad de subir las tarifas de agua potable, para soportar los aumentos que se han registrado en cuanto a energía eléctrica y combustible, el vocero de la sección sindical señaló que es necesario que se realice una evaluación a fondo.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147.

Carlos Torres Terrazas, indicó que antes de plantear un incremento en el costo, se debe dar un buen servicio, garantizando que el agua llegue a todos los ciudadanos y no se tengan problemas de desabasto.

Y es que existen algunas colonias como Colinas de Santiago, fraccionamiento Moderno, que de manera regular tienen problemas de falta de agua, por fugas, fallas, que se presentan por las malas condiciones de la tubería.

Mencionó que de acuerdo a comentarios de trabajadores sindicalizados hay colonias en las que el agua llega sin presión, otras que se da el servicio un día sí y el otro no y solo se les da por un periodo de 3 horas, por lo que no se dan abasto para llenar los tinacos, por lo que son aspectos que se tienen que atender.

“Ellos piden que se incremente porque todo aumenta, pero lo primero que quisiéramos es que se arreglaran las tuberías y que llegara más agua a las colonias, que se analice la situación y llegue bien el agua a las colonias”.

Así mismo indicó que si se aplica un incremento, este debe ser moderado para que no afecte a la economía de los ciudadanos.