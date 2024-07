Inocente maestro acusado de acoso.

Un maestro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC), previamente acusado de acoso sexual por varias alumnas, ha sido declarado inocente y ha vuelto a impartir clases. Javier Rivera Arocha, delegado sindical de CECyTEC, confirmó la reincorporación del docente, destacando que no se encontraron pruebas en su contra. Entretanto, otros dos maestros siguen separados de sus cargos mientras se les investiga por denuncias similares.

Hace dos años, estudiantes de CECyTEC Norte en Monclova se manifestaron acusando a tres maestros de acoso sexual. Las denuncias llevaron a la suspensión inmediata de los señalados y al inicio de un proceso de investigación. Hasta la fecha, solo uno de los implicados ha sido exonerado y ha retomado sus actividades académicas.

"No había nada en su contra, ya tiene seis meses que regresó y daba la materia de informática. Los otros dos aún no tienen una resolución, ellos dentro del sistema no están y no están percibiendo salario," informó Rivera Arocha.

La situación ha generado inquietud tanto en el cuerpo estudiantil como entre los docentes, quienes demandan una pronta resolución de los casos restantes. Las investigaciones siguen su curso, y la comunidad educativa permanece a la espera de los resultados para aclarar los hechos y restablecer la normalidad en la institución.