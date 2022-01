Insiste a AMI en comprar AHMSA

CIUDAD DE MÉXICO. – "Entre más tiempo pase, más se devalúa la empresa; hay más pérdidas económicas para la región carbonífera; hay más inconsistencia para la planta de los trabajadores", dijo, Antonio O'Farrill, presidente del consejo de la Alianza Minerometalúrgica Internacional.

A nueve meses de que se signará un contrato de compraventa en el que AMI, adquiriría el 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, la Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI) insiste en que Alonso Ancira y su familia deben vender su participación accionaria en Grupo Acerero del Norte, firma controladora de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), de lo contrario se devaluará más la empresa, dañará a la región carbonífera de Coahuila y a los trabajadores de la acerera.

Y es que en abril de 2021, AMI celebró este contrato de compraventa de acciones convenio que no logró concluirse y fue en agosto del mismo año cuando AHMSA informó a la alianza de la inaplicabilidad del acuerdo por presentar "irregularidades" y carecer de validez.

Al respecto Antonio O'Farrill, en entrevista a Milenio Noticias, presenta la postura del grupo Alianza Minerometalúrgica Internacional en la que asegura que el convenio sigue vigente y que deberá de cumplirse.

- ¿Cuándo esperan llegar a un acuerdo con su contraparte?

No sabemos en primer lugar qué es lo que la familia Ancira quiere, ellos no lo han manifestado. Lo único que sabemos es que entre más tiempo pase, más se devalúa la empresa; hay más pérdidas económicas para la región carbonífera; hay más inconsistencia para la planta de los trabajadores, pues les llega información por un lado y otro. Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es terminar este asunto bien y en paz para sacar a la compañía adelante en beneficio sobre todo de México, que necesita sacar adelante a las empresas importantes, como es el caso de AHMSA.

-¿Con qué creen que se relaciona esta postura por parte de AHMSA para echar atrás el acuerdo?

El mercado acerero tuvo un boom el año pasado, pero son booms que suceden por circunstancias no sólo nacionales o locales sino por cuestiones internacionales. El precio del acero subió, pero, así como subió puede bajar en cualquier momento. Es como el precio de algunos metales o del petróleo; debido a algunas circunstancias, el precio sube.

Cuando se fijó el precio de las acciones a la familia Ancira, se fijó con base en las circunstancias de abril de 2021. Si hoy cambiaron las circunstancias, también pueden hacerlo mañana y es ahí donde invitamos a sentarnos a ver de qué manera podemos ajustar esas circunstancias no sólo a la alta, pues se trata de que todos ganemos y salgamos con un buen sabor de boca. No deja un buen sabor de boca el decir unilateralmente "hemos cancelado el contrato".

Recientemente Altos Hornos de México dio a conocer que se encuentra trabajando en su reestructura financiera, para lo que sostiene un contrato con el banco de inversión estadunidense Jefferies. La firma sostuvo a inicios de enero que ha tenido aproximaciones con posibles socios pero sin establecer exclusividad ni firmas de acuerdos vinculantes.

-¿Esta situación cambia el acuerdo con AMI?

Alguna empresa podría ayudar a refinanciar, eso no está fuera de la ley. De hecho nosotros como empresa hemos tenido contactos formales con los principales acreedores de AHMSA, algunos de los socios minoritarios también en el sentido de que tienen interés en apoyar a la empresa en una restructuración de sus pasivos para poder sacar a flote a la empresa que ha estado deteriorada tanto en su situación financiera, que es muy precaria como en su producción, que ha venido decreciendo.

Si otras empresas tienen interés en participar son bienvenidos, pero hay un derecho preferencial por parte de AMI. No se quiere respetar ese acuerdo de preferencia que tiene suscrito desde abril de 2021. Ha cumplido con todas las situaciones que tenía que cumplir con parte de las obligaciones que tenía en ese sentido.

Estamos en la mejor disposición de sentarnos de nuevo y ver qué discrepancias podrían haber y llegar al mejor entendimiento; sobre todo, en beneficio de la empresa, los accionistas, proveedores y trabajadores, así como de la comunidad de Coahuila.

-¿En qué incumplió la familia?

La familia debió haber depositado sus acciones en un fideicomiso constituido en México. El contrato es muy claro, las acciones deben ser depositadas en un fideicomiso que sea de acuerdo a las leyes mexicanas y ellos depositan sus acciones en un supuesto fideicomiso, que es un trust constituido en los Estados Unidos y aun cuando aparenta ser un fideicomiso, no coincide con los fundamentos que debe tener de acuerdo a las leyes mexicanas, como que estos deben ser constituidos ante una institución de crédito nacional; el trust constituido en Estados Unidos fue hecho ante una abogada y no cumple con las características. El 30 de noviembre ellos debieron haber depositado sus acciones en el fideicomiso mexicano y en lugar de eso lo hicieron en un supuesto fideicomiso en Estados Unidos.

Ha habido un incumplimiento por parte de la familia y no una cancelación unilateral del contrato, como ellos pretenden hacer creer.

-Tomando en cuenta esto, ¿las autoridades estadunidenses deberían interferir en este asunto?

El contrato de compra-venta de acciones es muy claro; la jurisdicción del contrato es en la ciudad de Monterrey. Con base en eso, cualquier controversia debe tratarse en dicha ciudad.

-¿Qué acciones legales podría tomar la Alianza?

Las que corresponden al incumplimiento de un contrato y será la autoridad la que en su momento pueda sancionar. Nosotros no queremos entrar en ese tema, queremos ir a la concordia, el buen entendimiento; hacer un llamado a que se sienten y reconsideren sus posturas y veamos cuáles son los malos entendidos que pudieran existir para poder llegar a un entendimiento, no tenemos más intención de eso.

De no ser así, habría que esperar una resolución de la actividad judicial y esto sería un problema de años quizá, pero no queremos llegar a eso; no le conviene ni a la empresa ni mucho menos a los accionistas, porque la empresa se ha venido deteriorando en demasía porque la administración actual no ha tenido el suficiente manejo para poder obtener recursos frescos y no ha podido llegar a acuerdos con proveedores importantes de la empresa, accionistas minoritarios y AMI sí lo puede llevar a cabo y ayudar a que la empresa salga a flote con mejores resultados y volver a los números que tuvo en antaño.

-Se ha especulado sobre la formalidad de dicho convenio, ¿hay alguna manera en la que la cancelación del acuerdo pueda proceder?

Los acuerdos de voluntades tiene solamente dos maneras de darlos por terminados: o de común acuerdo por las partes, que no es el caso; o que sea sancionado por una autoridad, que tampoco es el caso. El contrato de compra-venta es legalmente suscrito por las partes y con plena vigencia, por tanto, es imposible que ninguna persona física o moral pueda adquirir dichas acciones dado que hay un compromiso legalmente suscrito y no terminado entre la familia Ancira y AMI.

El contrato es perfecto, fue firmado por conducto del señor Alonso Ancira, en su carácter de apoderado; de sus hermanos y hermanas y una empresa que tiene un paquete pequeño de acciones.

- ¿Qué cambios necesita AHMSA?

Habría que hacer ajustes en cuanto a políticas y criterios para hacer compras e insumos con muchas mayores ventajas; tendría que inyectarse dinero para la empresa y AMI lo puede hacer o gestionar; habría que tener mucho cuidado en participa más activamente en el sector siderúrgico para llevar a cabo ciertas medidas que son muy simples pero que significan un complejo de esfuerzos entre muchas personas físicas y morales, para poder realizar estas medidas. Con información de Milenio.