Insiste Fiscalía que ‘Dago’ es sospechoso

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado cuenta con datos de prueba suficientes para acreditar la participación de Dagoberto Treviño en el homicidio de José Fidencio Borrego, de 17 años.

El delegado de la Fiscalía General del Estado Rodrigo Chaires Zamora comentó que es importante mencionar que el proceso legal contra el acusado acaba de comenzar, es por ello que se está trabajando en las investigaciones del caso.

Indicó que en esta etapa inicial se han presentado datos de prueba o indicios de la persona señalada en el delito, lo que no significa que sea considerado culpable, pero que existe la posibilidad que haya participado.

Dijo que aunado al video se cuenta con otros datos de prueba, los cuales se complementarán conforme el desarrollo de las investigaciones.

Aseguró que los familiares del acusado pueden recurrir a la Dirección de Responsabilidades para interponer la denuncia correspondiente por los abusos de los que presuntamente fue víctima y seguir un proceso alterno a las acusaciones en su contra.

“Una cosa no lo deslinda de la otra, pero nosotros vamos a iniciar una investigación interna para tratar de acreditar el dicho del acusado y de su familia sobre la posible existencia de abuso a sus derechos humanos”, reconoció el funcionario

Asimismo, Chaires Zamora comentó que la dependencia continuará con las investigaciones durante los cuatro meses que otorgó la autoridad judicial para tratar de allegarse de las pruebas que permitan determinar responsabilidad.

“Si dentro del desarrollo de estos cuatro meses acreditamos que el imputado no tuvo intervención en el hecho se lo hacemos saber a la defensa, porque si se desarrolla un juicio estaríamos acusando a quien no es”, recalcó el Delegado.