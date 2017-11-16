Insisten obreros cese de médico

De no recibir una respuesta ante la problemática con el Jefe de Medicina Interna de la Clínica 7 del IMSS, representantes de la Sección 288 plantearán la situación al Delegado Estatal, Enrique Ramón Orozco con la finalidad de que se mejore la atención.

Después de que representantes del Seguro Social mencionaron que no existe ninguna queja en contra del galeno Carlos García Treviño, por la falta de capacidad para resolver los problemas que surgen en su departamento, el Vocero de la Sección 288 dijo que buscarán las instancias con el fin de resolver esta situación.

Haziel Valdés Orozco señaló que en varias ocasiones se han hecho señalamientos al director de la Clínica 7 Max Elguezabal Mendoza y se le han dado a conocer los problemas al acudir con él para una solución.

Esta situación se platicará con los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático, quienes sostendrán en los próximos días una plática con el Delegado Estatal del IMSS con el fin de que se ponga este tema sobre la mesa, con el fin de que se atienda la petición que ellos realizan.

Mencionó que lo que ellos buscan en si es que trabaje conforme a los protocolos que tienen y se dé la atención adecuada a las personas que se encuentran internadas en el hospital, y se realicen los trámites que se requieran.

No precisamente se busca que se remueva al médico de su cargo, pero sí que se lleven acciones que garanticen que los pacientes tengan la atención que requieren, tratamientos, estudios y los procedimientos necesarios para que mejore su estado de salud, ya que actualmente se les retrasa la atención.