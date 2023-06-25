Instalan boyas en El Pueblo

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones y conductores, y siguiendo las instrucciones del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, el departamento de Transporte y Vialidad, ha puesto en marcha un programa de instalación de boyas en el sector El Pueblo, específicamente en la rotonda.

Everardo Rodríguez, director de este departamento, explicó esta iniciativa forma parte de las diversas acciones que se están llevando a cabo en la ciudad para regular y ordenar el flujo vehicular, la instalación de boyas en la rotonda del sector El Pueblo, busca proporcionar una mayor claridad y seguridad a los conductores, así como fomentar el respeto a las reglas de tránsito.

Las boyas, colocadas estratégicamente en la rotonda, permitirán una mejor delimitación de los carriles y facilitarán la circulación adecuada de los vehículos en el área, esto reducirá la posibilidad de que se registre algún accidente, además de brindar una mayor fluidez al tráfico, salvaguardando la integridad de los peatones.

Se espera que esta acción, sumada a otras estrategias en materia de señalización vial, logre un impacto positivo en la circulación vehicular y en la seguridad vial en general; el titular del departamento de Transporte y Vialidad, hizo un llamado a la ciudadanía para que respete las señales de tránsito y conduzca de manera responsable.