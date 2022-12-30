Instalan operativo cinturón

Agentes de Tránsito Municipal de Monclova instalaron un operativo denominado “Cinturón” con el fin de hacer un exhorto a la ciudadanía para que lo porte y así evitar accidentes durante esta temporada decembrina.

Dicho operativo se instaló durante la mañana de ayer sobre ambos sentidos de la avenida Las Torres a la altura del Ecoparque, al principio se rumoró que era una acción de los agentes para extorsionar a paisanos que regresaban a Estados Unidos, sin embargo, esto fue aclarado por las autoridades.

1 / 2 Los agentes hicieron un exhorto a la población para respetar las reglas y usar el cinturón. 2 / 2 Se rumoró que dicho operativo se había instalado para extorsionar a paisanos. ❮❯

Dos unidades tapaban el paso de un carril a cada lado de la avenida y los elementos también instalaron trafitambos de seguridad vial para que los automovilistas disminuyeran su paso, a las personas que veían sin el cinturón las detenían para hacerles un llamado a portarlo antes de continuar su camino.

Aunque hubo otros casos donde los agentes realizaron infracciones ya que los automovilistas habían infringido otras reglas de tránsito. Dicho operativo se mantuvo por alrededor de una hora más con el fin de que la ciudadanía tomara conciencia al ser una avenida donde se transita a mayor velocidad de la permitida.