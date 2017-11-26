Insulta bono de salida: IP

El millonario bono de salida que se entregarán diputados federales y senadores representa un insulto para la ciudadanía, recursos que podrían destinarse a las verdaderas necesidades de la gente de escasos recursos, principalmente a los damnificados del sismo.

Al darse a conocer que el poder legislativo apartará una bolsa de más de 667 millones de pesos para bono de salida, representantes de la Iniciativa Privada expresaron su inconformidad por esta situación.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides Ramírez comentó que es una lástima que el poder legislativo destine tantos recursos en un bono de salida para sus integrantes.

Actualmente nuestro País está pasando por una situación muy complicada después del sismo del 19 de septiembre, donde cientos de personas se quedaron sin hogar incluso algunas de ellas están aún durmiendo en la calle.

Señaló que los diputados y senadores deben demostrar su compromiso con la sociedad y destinar esos recursos para los damnificados.

“Los senadores y diputados deben demostrar su responsabilidad, sobre todo su compromiso con la sociedad y renunciar a ese bono para destinarlo a las cosas que realmente se necesitan en las diferentes regiones del país”, recalcó el líder de los empresarios.

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Adrián Tijerina Araiza comentó que es una desfachatez que se otorgue un bono de salida a costillas del pueblo.

Indicó que es una lástima que los diputados federales y los senadores estén pensando primero en llenar sus bolsillos que en trabajar en beneficio de los ciudadanos a los que representan, tan es así que están destinando mucho dinero en recursos para cada uno de ellos.

Actualmente, en México existen muchas necesidades en las cuales pueden aplicarse los recursos que se pretende destinar a los legisladores, pero están más enfocados a resolver las necesidades propias.

“Su salario y sus percepciones deben ir acorde a su desempeño, el Gobierno cree que el salario mínimo de 88.36 pesos alcanza para cubrir todas las necesidades de una persona pues que ellos también ganen eso”, finalizó el líder de la Cámara.