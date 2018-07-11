Integran directiva de Orquesta Filarmónica

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tomó la protesta a la Junta Directiva de la Orquesta Filarmónica del Desierto, con la que dada su conformación se podrán generar los proyectos necesarios hacia el interior del estado para poder crear condiciones de financiamiento en beneficio de sus integrantes y llevar su música a todos los rincones del estado y a otras partes del País.

“Gracias por enaltecer el nombre de nuestro estado; tienen ustedes mi total compromiso y apoyo”, aseguró el Mandatario estatal.

Dada su conformación se podrán generar proyectos hacia el interior del estado para poder crear condiciones de financiamiento en beneficio de sus integrantes.

En su mensaje, Riquelme Solís enfatizó que el fomento y la difusión del arte tienen distintas consecuencias como la prevención del delito, la transformación de hombres de bien, “y sobre todo algo muy importante: la reacción de un semillero hacia el interior del estado, y voy más allá, la idolatría de pequeños que se adentran en el mundo de la música y que de ahí definen un destino”, expresó.

Reiteró que trabajará de manera coordinada para generar proyectos que reditúen beneficios para Coahuila y para la Filarmónica en el corto, mediano y largo plazos.

“Hoy, estoy muy complacido de haber concretado esta junta directiva a la cual convoco en los próximos días a una reunión de trabajo para generar cronogramas de actividad y sobre todo metas que nos permitan ver en un futuro progresar a la Filarmónica y a sus elementos”, aseguró el Gobernador del Estado.

"Gracias por enaltecer el nombre de nuestro estado; tienen ustedes mi total compromiso y apoyo”

Miguel Ángel Riquelme Solís.

Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, manifestó que el incansable esfuerzo realizado por la orquesta en las presentaciones que ofrece en las temporadas que cada año programa, así como a través de los conciertos especiales y didácticos que realiza por el vasto territorio de nuestro estado, es prueba indudable de su éxito, permitiendo llevar una gran variedad de géneros musicales a todos los sectores de población en nuestro estado y fuera de él.

“Con esta ceremonia de toma de protesta se da paso a la consolidación de este esfuerzo, siendo la Junta Directiva, integrada por distinguidos representantes de la sociedad civil y del sector empresarial de las cinco regiones del estado, la representante legal de este organismo desconcentrado del Gobierno estatal, lo que nos brindará la oportunidad para que la experiencia y entrega que cada uno de sus integrantes aporte en su gestión, garantice dirección, certidumbre y transparencia a su operación”, explicó García Camil.

Por su parte, Lauro Cortés Hernández, administrador de esta Junta de Directiva, recordó que en Coahuila se está haciendo un círculo virtuoso en este tema, ya que se tiene como semillero a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, lo que aseguró contribuirá a que el estado sea punto de referencia a nivel nacional, en lo son temas tan propositivos para el ser humano.

La Junta Directiva de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila está conformada por José Lauro Cortés Hernández, administrador; Marco Natanael Espinoza Rincón, director artístico; Darío Martínez Álvarez, tesorero; Rafael Avilés de la Garza y Martín Madrigal Guzmán, representantes de la Región Sureste; Francisco Alfonso Solís Galindo y Emilio Darwich Garza, de la Región Laguna; Víctor Manuel Díaz Mirón Rodríguez y Vanessa Martínez Sosa, de la Región Centro; Carlos Flores Revueltas, de la Región Norte, y Blanca Patricia Galindo Lozano y Rairp Flores Morales, de la Región Carbonífera.