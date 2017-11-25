Intensifican patrullajes por derrama económica

Con la devolución de cuotas a trabajadores de la Sección 147, la Fiscalía General del Estado intensificó los operativos de vigilancia en zonas comerciales y bancarias para evitar robos y estafas.

El delegado de la dependencia, Rodrigo Chaires Zamora, comentó que la entrega representa el inicio de la derrama económica decembrina, pues se espera que en los próximos días comience la entrega de las prestaciones a los trabajadores de las diferentes empresas de la región.

Señaló que las corporaciones policíacas están obligadas a reforzar la estrategia de vigilancia, seguridad y prevención para evitar que pueda convertirse en un atractivo de la delincuencia.

“Se tienen contemplados operativos de vigilancia especiales en las zonas comerciales y bancarias, no podemos proporcionar más detalles para no alertar a la delincuencia, pero estamos trabajando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”, recalcó el delegado.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que es importante que las personas tomen sus propias medidas de precaución para evitar ser víctimas de la delincuencia, por lo que deben cerrar bien sus domicilios, no usar cajeros en la noche, además de estar muy alerta en su entorno.

Señaló que las corporaciones policíacas están trabajando en coordinación con la cámara de comercio, los cuales en caso de cualquier situación sospechosa inmediatamente lo reportan a las autoridades.