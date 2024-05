Intensificarán campaña de promoción del voto

Durante la próxima semana se intensificará la campaña de promoción al voto, especialmente dirigida a los jóvenes, así lo indicó Marco Antonio Ramón, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, quien destacó que se observa un mayor interés de la población en el proceso electoral.

Subrayó la importancia de la participación juvenil en las elecciones, señalando que su involucramiento es crucial para el fortalecimiento de la democracia en el país.

"Los jóvenes están demostrando un creciente interés por involucrarse en el proceso electoral, lo cual es muy positivo para la construcción de un futuro mejor", comentó el empresario.

Como cada año, en la recta final se intensificará la campaña "Si no votas no te quejes" donde se buscará no solo informar sobre la importancia del voto, sino también motivar a ejercer su derecho de manera responsable y consciente.

Con diversas actividades y recursos, como lo son espectaculares, anuncios por redes sociales y más, se pretende llegar a este segmento de la población, asegurando que estén debidamente informados de los candidatos a la alcaldía, diputaciones federales, senadores y presidente de la república, y listos para participar en las urnas.

El Presidente de la Unión de Organismos Empresariales expresó su confianza en que estas acciones contribuirán a un aumento significativo en la participación electoral juvenil, lo que representaría un paso importante hacia una mayor representatividad y legitimidad en los comicios.