Intenta violar a una joven discapacitada

El intento de violación que se dio la madrugada de este domingo por un vecino que se introdujo al domicilio particular, de la colonia el Pedregal de San Ángel, de la joven quien a pesar de tener 21 años de edad, cuenta con una discapacidad psicomotora.

El Centro de Empoderamiento de la Mujer ya tomó el caso, por lo que la titular de esta dependencia declaró el día de ayer que se manejará con total hermetismo para no afectar más a la familia.

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Fuentes cercanas al caso, señalaron que el reporte refería un caso de violación, pero debido al hermetismo con el que se va a manejar la situación solo se limitaron a confirmar que ya están atendiendo este caso, brindando el apoyo y atención necesaria a la víctima.

Lo único que manifestó el personal de esta dependencia, es que la investigación ya se está dando, pero que al momento de que reúnan las pruebas contundentes se darán a conocer para que se dé castigo a quien quiso abusar de la joven discapacitada.