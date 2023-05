Interviene CTM Por trabajadores

FRONTERA COAH-. Tras 3 horas de paro, cerca de 50 trabajadores regresaron a trabajar a la empresa HFI pero la representación sindical no ha resuelto nada todavía respecto a las utilidades, lo que sí es que la empresa se comprometió a no descontarles las tres horas de paro.

"Entendemos que las utilidades no son negociables, pero la ley no nos prohíbe que negociemos con el patrón, las utilidades salieron baja por varios detalles, en el 2022 hay mil trabajadores que ya no están en la empresa pero que tienen derecho a utilidades, hay mucha rotación, la gente entra y se va", comentó Mario Dante Galindo, líder de la CTM.

Dijo que son más de 3 mil trabajadores de la empresa HFI, mil de estos ya no están pero estuvieron en el año fiscal 2022, el resto son los que están activos, es decir son cerca de 2 mil, es un número muy grande, la información respecto a las utilidades no es clara por parte de la empresa que no infirmó a la comisión revisora de la caratula fiscal.

"La utilidad es más baja que el año pasado, está en una comunicación con la dirección de la empresa para que el sindicato está pidiendo una bonificación por bajar utilidades, es para los activos, los que ya no están pues ya no", agregó.

"El año pasado fueron como unos 3 mil pesos, ahorita es menos de eso, con menos los impuestos son como 2 mil por ahí, nada más en el 2022 hubo mil personas que tienen derecho a utilidades y que no están en este momento y hay que repartirles porque tienen derecho", comentó.

Señaló que la dirección del sindicato está en un franco dialogo con la dirección de la empresa para convencerlos de que se dé un aliento a los trabajadores con motivo de las utilidades, no se tiene una cantidad pero esperan una respuesta favorable de la empresa.

Están utilizando el canal del dialogo y esperan no sumarse a la mayoría de los trabajadores a tomar otras medidas, el sindicato se va a sumar a la gente.

Fueron cerca de 3 horas lo que duró el paro, fueron 50 trabajadores, pero después entraron y no se les va a descontar ese tiempo a los trabajadores.

Todo lo que la empresa viene arrastrando se comprometió a que la empresa lo resuelva de manera inmediata como el tema del transporte, pago de tiempo extra, algunos detalles en jornadas laborales, es lo más importante.