Intervine AIC en caso de detonaciones

La Agencia de Investigación Criminal intervino en el caso de detonaciones de armas de fuego en el municipio de Candela, pero lo hizo en apoyo, el llamado fue a apoyar a un reporte que se había generado y que no fue a la guardia de la agencia.

Rodrigo Chairez Zamora, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, comentó que al acudir al lugar, los protocolos que se deben de desplegar que son los que ya se conocen pero no hubo novedad, comentó que no encontraron nada, ni aseguramiento e personas u objetos.

Quien atendió de manera primaria fue un grupo de Seguridad Pública del Estado, no se abrió una carpeta de investigación por lo mismo que no encontró nada y solo quedó registrado como asunto sin novedad.

“Esto no quiere decir que la situación no haya tenido lugar sino que la intervención de la Fiscalía del Estado no se obtuvieron mayores datos al acudir al lugar”, comentó.

Dijo que fue en la periferia del municipio de Monclova en la carretera que conduce a Candela, ahí acudió en apoyo la Agencia de Investigación Criminal.

A parte de reportes que han quedado sin novedad, no se ha tenido intervenciones recientes, los operativos están activos lo mismo la cooperación con otras corporaciones.