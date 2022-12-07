Intolerable se extorsione a paisanos

Al presentarse el caso de elementos que pretendían infraccionar a paisanos, el Director de Seguridad Pública advirtió a Responsables de Turno y/o Coordinadores de la Policía Municipal y Tránsito que serán cambiados si algún policía a su cargo molesta a los connacionales que pasen por Monclova.

Dijo el Director de la Policía Municipal ni siquiera porque se pasen un rojo (sin mayores consecuencias) pueden molestar a los paisanos y antes al contrario, brindarles la atención, apoyo y orientación en caso de ser necesario.

“No conocen la ciudad, se les pide tolerancia, que apliquen el criterio en cualquier situación que se presente, aquí la instrucción del Alcalde es evitar situaciones que incomoden a los paisanos, al final de cuentas también dejan una derrama económica por su paso en la localidad”, comentó.

Explicó que ayer mismo se presentó un caso de este tipo, donde los elementos llevaban a los paisanos a la agencia fiscal para que pagaran su multa “les dije que eso no se va a tolerar, no se les molesta, haré un oficio a RT’s y Coordinadores que estén conscientes que si algún elemento a su cargo hace esto, serán removidos de su puesto”.

Dijo que al parecer la situación fue que el paisano se brincó las bollas en el Bulevar Pape viajando de norte a sur, cerca del monumento a Pape, donde se ubica una agencia de autos y por este motivo los llevaban a infracción.

Alcocer destacó que se no se trata tampoco de que los paisanos hagan desmanes, sino de portarse atentos con ellos, e insiste, aplicar el criterio, porque de ser una falta mayor, pues sí se sanciona.

Asimismo, explicó que anteriormente se les pedía a los policías que si los connacionales requerían cambio de una llanta o alguna inspección a su vehículo, se les brindaba apoyo pero ahora serán elementos de Protección Civil quienes se hagan cargo de la situación.

“Queremos alejar a los elementos de cualquier circunstancia que los ponga en la tentación”, finalizó.