Intoxican con clonazepam a 5 alumnas de secundaria en Monclova

Hasta el área de pediatría de la clínica 7 del IMSS llegó una estudiante de la Escuela Secundaria #3 Martin González Vázquez quien se encontraba totalmente desvanecida por el consumo de Clonazepam.

La madre de la menor de nombre Rubí Brigitte Sánchez Cruz dijo que a media mañana le llamaron directivos del plantel para avisarle que su hija se sentía mal por lo que fue por ella de inmediato y la encontró deambulando por la institución para minutos después desvanecerse.

Dijo que su hija es estudiante del 2 grado sección C de la institución, de dónde por lo menos 4 alumnas más presentaron el mismo problema por el consumo de "agua" en la que probablemente está diluida la pastilla.

Muy molesta la madre de la menor dijo que acudió a la institución educativa y el director no le supo dar explicación de los sucedido, por lo que llamó a la dirección de Seguridad Publica para que acudieran a hacer la revisión correspondiente.

"Mi hija no coordinaba nada, no sabía ni que pasó, solo decía que había tomando agua y aunque buscamos la botella ya no la encontramos, por lo que yo no me voy a quedar callada ya que el día de mañana puede suceder algo más grave y nadie nos va a dar cuenta de nuestras hijas".

Explico que el pasado lunes les citaron a una reunión para darles a conocer que existía el problema de consumo de Clonazepam, sin pensar que el día de hoy enfrentaría este grave problema con su hija.