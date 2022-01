Inundan las redes de solicitudes de ayuda

La Falta de medicamentos y sangre para transfusiones en las instituciones de salud pública han provocado que las redes sociales se inunden de peticiones de apoyo de este tipo, ya que las personas al no recibir los tratamientos completos para tratar enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y cáncer, tienen que buscar por medio de instituciones de servicio, así como con los miembros de la comunidad para poder encontrarlas.

Desesperados por no conseguir el medicamento para sus familiares, una gran cantidad de personas ha acudido a las redes sociales para que quien los tenga y no los ocupe se los done, asegurando que en el IMSS hay escases de medicamentos, lo que provoca que se tengan que conseguir de esa manera.

También a últimas fechas se han incrementado el umero de personas que colocan peticiones de apoyo, ofreciendo en muchos de los casos gratificación para que los donantes de sangre puedan "venderles" una o varias unidades ya sea porque sus familiares van a necesitar una cirugía o debido a que por algún padecimiento requieren con urgencia de una transfusión.

Al cuestionar a estas personas sobre la solicitud de apoyo que están requiriendo, estas aseguran que el tener seguridad social no te exime de la falta de medicamentos, pues desde el año pasado han sufrido por la falta de los mismos en las instituciones públicas.

Además, también dieron a conocer que en muchos de los casos también hay escases en las farmacias, lo que dificulta la recuperación de las personas por falta de medicamentos.

"Sabemos que por medio de redes sociales más personas pueden ver la petición de apoyo y ayudarnos, en mi caso requiero eritropoyetina Alfa debido a que tengo insuficiencia renal y no siempre cuento con recursos económicos para comprarlo".

En el caso de la donación de sangre, no existe una cultura de apoyo a quienes las requieren, por ello las personas pueden pagar desde 500 hasta 2 mil pesos por una o dos unidades, debido a que en los hospitales no cuentan con reserva y a que la mayor parte de la gente hace de las donaciones un negocio.