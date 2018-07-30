Invadido de basura Fracc. La Rivera

En pésimas condiciones se encuentra el fraccionamiento La Ribera, muchas calles están repletas de basura, llantas, sillones y maleza, además hay fétidos olores, vecinos han pedido el apoyo de las autoridades municipales constantemente y no hay respuesta.

Un mayor problema se presenta en la calle Río San Juan de Sabinas ubicada entre Campesinos y Río Coatzacoalcos, las fugas de agua son constantes y el problema empeora cuando el agua se queda estancada, es un foco de infección por la propagación del mosquito transmisor del dengue.

En la misma calle hay maleza, sillones viejos, restos de perros y el fuerte olor, los vecinos mencionan que se acerca la temporada de lluvia y la situación será peor.

Ramiro González señaló que la calle en donde vive su suegra presenta un problema similar, él mismo fue a pedir el apoyo del municipio desde hace varios meses le dijeron que lo atenderían pero no fue así.

“Necesitamos limpieza, nosotros estamos ya cansados de limpiar y limpiar y la gente no entiende, son personas que no son de aquí son de otras colonias que vienen y dejan la basura allí causando un mal aspecto y los olores insoportables”, comentó.