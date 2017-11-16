Invalidará amparo manejos de Leija

El Sindicato Minero Nacional ya interpuso un amparo ante la Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante el fallo que se dio en el caso del recuento de la Sección 147, el cual se dio desde el pasado 19 de octubre, pero apenas el día de ayer se dio a conocer a los trabajadores.

Manuel Prince Durón, delegado en Monclova del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero informó que el anunció que dio el pasado martes Ismael Leija es improcedente ante el recurso de amparo que se presentó por la resolución del recuento, a favor del Sindicato Democrático.

Señaló que esta resolución se dio en la Junta Federal de Conciliación desde el pasado 2 de octubre y se notificó a las partes el 19 del mismo mes, por lo que desconoce el motivo por lo que apenas se informó a los trabajadores.

Indicó que después de que se les notificó como parte involucrada, se interpuso el amparo y están en espera de que se les informe si procede o no este recurso.

“Esto que presumieron ayer, el laudo se lo dieron desde el 19 del mes pasado y salió con fecha del 2 octubre, el 19 nos entregaron el laudo y el oficio donde informa que se dio a favor del Democrático, pero ante eso tenemos 10 días hábiles para interponer un amparo ante la Oficialía de Partes, desconocemos por qué no se informó a los trabajadores, porque se notificó desde que estaba Sergio Medina”.

Mencionó que adicionalmente al amparo que se interpuso ante este fallo, aún se lleva el proceso de nulidad del Sindicato Democrático, por lo cual se tendrá audiencia el 22 de noviembre y dijo que al obtener un fallo a favor pierden validez los procesos efectuados posteriormente.

Prince Durón señaló que a pesar de los procesos que se llevan actualmente, el Sindicato Democrático hará entrega de los más de 60 millones de pesos de las cuotas retenidas, al igual que lo hicieron con trabajadores de la Sección 288, pero de obtener un fallo a favor del Sindicato Minero tend