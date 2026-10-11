Arranca Alcalde más obras por 2.7 mdp

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque y la supervisión de obras de infraestructura vial, deportiva y de servicios básicos en diversos sectores de la ciudad, con una inversión municipal de 2.7 millones de pesos distribuida en tres proyectos principales.

Las obras iniciadas comprenden el recarpeteo de la calle Itzcóatl en la colonia Deportivo, con un monto de 1 millón 212 mil 502 pesos; la rehabilitación de la cancha en la colonia Primero de Mayo, por 826 mil 554 pesos; y la pavimentación de la calle Asturias en el fraccionamiento Villarreal, con una asignación de 734 mil 22 pesos.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el edil supervisó los avances en la instalación de redes de agua potable sobre la calle Paseo del Valle, en la colonia Miravalle, y en la avenida Francisco I. Madero, en la colonia homónima, como parte del fortalecimiento de los servicios básicos.

Estas acciones forman parte del plan de inversión municipal "Prendamos Monclova" y la estrategia "Ola Monclovense". En este contexto, el munícipe destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del programa estatal "En Equipo le Entramos", el cual contempla una inversión de 223 millones de pesos entre 2026 y 2027 para infraestructura educativa, deportiva, pavimentación e imagen urbana en Monclova.