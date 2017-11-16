Inversión en IMSS, logro Democrático

El Secretario General del Sindicato Democrático pidió a los diputados federales que no se cuelguen de los logros obtenidos ante el IMSS, al señalar que el presupuesto que se otorgó para la clínica 7 es producto de las gestiones que se realizaron tanto a nivel estado como a nivel nacional.

“Que quede claro, que nadie se cuelgue políticamente hablando, que nadie se cuelgue de lo que viene”, comentó.

Ismael Leija Escalante comentó que desde que estaba al frente de la Sección 147 y ante las gestiones que realizaron con el Delegado Estatal del IMSS, Enrique Ramón Orozco, se dio la autorización de las mejoras para la clínica.

Indicó que ya se les presentó un proyecto con inversiones autorizadas por las dependencias federales, ya con firma de autorización, los cuales iniciarán a partir del primer trimestre del 2018.

Señaló que incluso durante este año se lograron importantes mejoras en el nosocomio ante las gestiones que se realizaron con el delegado, pero reconoció que aún existe trabajo por hacer en este sentido.

“Vamos a estar al pendiente de las clínicas de la región Carbonífera, de las clínicas de la región Centro, el pasado lunes dialogamos con el Delegado y hay una plática pendiente para esta misma semana, en donde plantearemos las necesidades y estoy seguro que habrá buenas inversiones” indicó.