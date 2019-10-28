Invertirán 4.5 mdp en alumbrado público

Un recurso de 4.5 millones de pesos se invertirá en el alumbrado público que se instalará del parque acuático Sofymar a la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, una obra que empezará en aproximadamente un mes y que se realiza entre el estado y municipio. Así lo dio a conocer Blas López; director de Obras Públicas mencionó que la carretera 57 es muy transitada y que a diario circulan hasta 22 mil vehículos, además de que el objetivo de invertir en dicha área es para que la mancha urbana siga expandiéndose.

Blas López; director de Obras Públicas.

“Hemos tenido mucha actividad en el norte de la ciudad, ya pusimos alumbrado en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, todo el alumbrado y cordón cuneta, la inversión de 6 millones de pesos en la plazoleta o museo al aire libre donde se plasmará la actividad metalúrgica de la ciudad”, comentó.

Comentó que todas estas obras permitirán que tanto ciudadanos como personas de otras partes del Estado y del País, puedan circular con una mayor tranquilidad por esta área que se encontraba abandonada.

Señaló que el alcalde Alfredo Paredes López tuvo una buena visión al gestionar ante el gobernador esta obra que se realizará con recursos del Impuesto Sobre Nómina, el Estado aportará el material mientras que el municipio pondrá la mano de obra en casi 3.5 kilómetros.