Invertirán solo en obras prioritarias

Para el 2018 se dará prioridad a las obras de mayor necesidad, con lo que se garantiza que el recurso llegue a las personas que más lo requieren, dijo la diputada federal Guadalupe Oyervides Valdez, quien señaló que las reglas de operación cambiaron en la designación del recurso para el siguiente año.

Como ya se anunció los diputados federales lograron un presupuesto de 47 mil 687 mdp para Coahuila, los cuales ya están autorizados, pero ahora es necesario ver las obras en las que se destinará el recurso.

La Diputada Federal por Coahuila indicó que para la asignación del presupuesto requiere de una extraordinaria coordinación entre Gobierno Federal, Estatal y municipios, para definir las obras de mayor prioridad.

Indicó que para esto se creó el Consejo de Revisión, quienes en los próximos días revisarán los proyectos que presentó cada alcalde electo en donde se elegirán las obras que estén bien documentadas y que realmente representen una necesidad.

“Van a tener que presentar sus proyectos ante las comisiones y aquellos que los presenten completos y estén bien justificados son los que se van a ganar, anteriormente no se exigía el Consejo de Revisión y luego se bajaban muchos recursos que no tenían una justificación social y no eran de alta prioridad”.

Señaló que se han tenido reuniones con todos los alcaldes sin importar colores, para definir las obras, y dijo que se requiere de una civilidad política y en este caso poner el interés de los coahuilenses ante cualquier cosa.

Oyervides Valdez comentó que el próximo viernes se reunirá en la ciudad de Monclova con los representantes de las diferentes cámaras empresariales y los alcaldes electos de la región para dar a conocer en cuestiones generales el presupuesto que se obtuvo para el estado y dijo que en un lapso de 15 días, se darán a conocer las obras que se llevarán a cabo.

Dentro de las obras que consideró más relevantes de los proyectos que se presentaron están las obras de drenaje pluvia, así como concluir la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, la carretera Hermanas-San Buenaventura-Monclova, así como la carretera Nuevo Laredo-Candela.

Además se logró un incremento de un 12 por ciento en las participaciones que llegarán a los municipios el próximo año.

Señaló que en el caso de Monclova se entregaron los proyectos a tiempo, por lo que confía en que se entregará un buen presupuesto para la localidad.

REALIZARÁN QUIMIOTERAPIAS EN MONCLOVA

Uno de los puntos que más se destacan dentro de la negociación de presupuesto está la autorización de 100 millones para la Clínica del Seguro Social que consiste en ampliación de la sala de urgencia, terapia intensiva y rehabilitación de los climas, así como el cambio de mobiliario.

Sin embargo otro de los aspectos que destacó la Diputada Federal está la instalación de tres Centros de Mezcla para la aplicación de quimioterapias, de los cuales uno será en Monclova y otro más en San Juan de Sabinas.

Actualmente las personas que requieren de este tratamiento tienen que acudir a la ciudad de Monterrey, que es la clínica más cercana para este tratamiento, pero con la instalación de los centros ahora podrán recibir su quimioterapia en la ciudad.

“El Delegado del Seguro Social nos comentó que se invierten casi 12 millones de pesos al año en traslado de pacientes para recibir este tratamiento, y nos planteó que en lugar de que se destine el recurso para esto se creaban los centros y se nos hizo una buena idea”.

Con esto se reducirá el tiempo de atención, así como representará un beneficio económico en la población.