Investiga la Proniff accidentes en albercas

Luego presentarse dos lamentables accidentes en albercas registrados en quintas recreativas, la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), investigará la situación y recomendó estar al pendiente cuando acudan a este tipo lugares recreativos.

Un menor de edad perdió la vida el fin de semana cuando disfrutaba junto a sus compañeros de clase el término de ciclo escolar, mientras que un niño de 3 años de edad cayó a la alberca y se encuentra hospitalizado en la Clínica 7 del Seguro Social, donde se reporta que tiene daño neuronal.

Al respecto, la subprocuradora regional Martha Herrera, externó que se está preparando la intervención para de oficio hacer las investigaciones adecuadas y evaluar el entorno familiar que se tiene, en el caso del menor de 3 años de edad pues hay más hermanitos que pudieron haber estado en riesgo.

“En este caso se busca determinar si fue un accidente, si fue derivado de alguna otra situación y en qué calidad fue la omisión de cuidados, si bien todos los accidentes son derivados de esto, de un descuido y no estar en el momento, de eso se tratará, de evaluar el entorno”.

Añadió que los padres deben extremar precauciones luego de presentarse dichos incidentes en la región centro, cuando apenas está empezando la época de intenso calor y las familias buscan espacios donde refrescarse.