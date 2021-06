Investiga Pronnfi caso de hermanitos

Coahuila

Investiga Pronnif caso de los cuatro hermanitos.

La Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia ya se encuentra investigando el caso de los 4 hermanitos que vivían en malas condiciones, Lizeth Partida Flores titular de la dependencia mencionó que ya se tuvo contacto con los padres y hasta que no sean investigados se determinará cuando tiempo pasarán los pequeños en la casa hogar.

Los cuatro menores tienen 9 meses, 2, 3 y 5 años de edad, las omisiones, fueron elementos de Seguridad Pública los que los pusieron a diposicion de la Pronnif al ver las condiciones en las que se encontraban, esto luego de atender el reporte ya que uno de los niños estaba extraviado en la colonia Colinas de Santiago.

"Estamos en investigación, están resguardados y estableciendo medidas de protección se girarán a su favor, pero por lo pronto están en resguardo en un centro de asistencia social para que se les brinde la atención necesaria básica en cuanto se resuelve su situación jurídica", comentó.

Dijo que había mucha falta de cuidado en los niños, no se puede acreditar el maltrato físico porque no traían una lesión a simple vista y como son muy pequeños no se puede saber hasta hacer estudios. Dentro de la disposición hicieron mención sobre un reporte de otra vecina que aseguraba que la mayor de los hermanitos, fue abusada sexualmente, pero se está investigando para dar vista al Ministerio Público.

"Eso lo tiene que dictaminar un médico, estamos en esto, buscamos por lo pronto a los papás, les dimos información porque tienen derecho de saberlo y en base a eso, les pedimos documentación y que proponga familiares de apoyo",

Indicó que se trabaja con la psicóloga de Casa Hogar para recabar más información, porque los niños son muy pequeños, la mayor si habla poco, los niños están muy pequeños, necesitan la empatía para que se acostumbren, convivir con más niños, estar con sus hermanitos.

Es la primera vez que los resguardan, no se tenía algún expediente dentro de Pronnif, para un reintegro los padres de familia deben cumplir con disposiciones acreditar parentesco identificarse, comparecer a las citas para evaluación psicológicas, al área jurídica y de ahí partir y saber más sobre el contexto familiar.

Puede tardar algunos días, se trata siempre de que sea lo antes posible porque los niños tienen el derecho a vivir en familia, pero no hay tiempo definido, se pone de conocimiento al juez familiar, oportuno y legal y una vez que se resuelve se tiene un tiempo para complementar la investigación y verificar a donde irán los niños.

"Para eso seles generó una cita, se tiene que trabajar con ellos para que digan ¿Qué está pasando? y arrojar datos su forma de vida, sus costumbres, entre otras cosas pero también se les concientiza en relación a lo que es normal para los niños, para garantizar sus derechos a medidas de las responsabilidades", comentó.