Investigan a 4 policías por presunta extorsión a paisanos

Cuatro policías están en proceso de investigación por presunta extorsión a paisanos, la Comisión de Honor y Justicia deliberará su situación y cuando sean notificados entran en período de suspensión, por lo pronto, aún siguen trabajando.

Así lo dio a conocer el Director de la Policía Preventiva, Raúl Alcocer Cruz tras destacar que la instrucción ha sido clara y directa de parte del Alcalde Mario Dávila, “que no se moleste a los paisanos”, a la vez que determinó cero tolerancia para estas situaciones.

El Secretario Técnico y el Jurídico del Ayuntamiento se encuentran recabando las pruebas suficientes para iniciar un juicio y una vez que se tengan los elementos necesarios, los policías involucrados serán notificados.

Al momento de recibir su notificación, y de acuerdo con la gravedad del asunto en el que se les involucra, quedarían suspendidos, sin goce de sueldo hasta por 30 días, o bien suspendidos solo con un 30% de salario.

Cuando son notificados, los elementos policíacos tienen cinco días para defenderse y exponer su situación en el juicio que lleve a cabo la Comisión de Honor y Justicia.

Destacó el jefe de la policía fueron dos unidades de tránsito las que se denunciaron por presuntos actos de extorsión y cada unidad trae a dos elementos a bordo, por ello son cuatro los involucrados.

Explicó que se estarán analizando las cámaras de video para verificar si hubo dicha acción y tomar decisiones en consecuencia.

Raúl Alcocer dijo que a título personal e incluso el alcalde Mario Dávila por su cuenta, han vigilado el paso de los paisanos por Monclova.

“Lo que sí puedo asegurar es que los paisanos van a exceso de velocidad, rebasando, tienen prisa, manejan cansados y quieren llegar cuanto antes a su destino, por eso se han dado los accidentes, pero la instrucción es clara, no molestarlos y no infraccionarlos, porque no queremos pretextos para que los elementos los detengan”, finalizó.