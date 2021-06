Investigan a doctor por acoso

Coahuila

La SSA envía carpeta de investigación a Saltillo pero aun no denuncian ante el Ministerio Público.

El doctor fue visto en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 04.

La Jurisdicción Sanitaria 04 envió a Saltillo la carpeta de investigación en contra el doctor Jorge "N", quien acosara sexualmente a sus compañeras de trabajo, a pesar de separarlo de su cargo como encargado de Promoción a la Salud, se le vio el día de ayer en las instalaciones de salud.

El titular Faustino Aguilar Arocha, acudió ayer por la mañana a la capital del estado para llevar información del caso, una vez completada la investigación y las declaraciones de las víctimas como del doctor. Hace unos días, el doctor confirmó que tenía 7 denuncias internas por parte de las empleadas.

Alrededor de las 11:00 de la mañana se vio salir al doctor Jorge por la entrada principal, portaba un gafete, una carpeta y un paquete, cuando las autoridades dieron a conocer que había sido separado del cargo, mientras que su lugar lo ocupaba Esteban Parra Chagoya.

Mientras que la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Subsección 86, Marisol Guel Cruz mencionó que ante el sindicato no llegaron más denuncias más que las que dijo el doctor Aguilar Arocha, además que las trabajadoras pidieron omitir más información.

"Aún no se realiza una denuncia pública ante el Ministerio Público porque lo primordial era hacer una denuncia colectiva laboral dentro de la institución, las compañeros no han comentado si lo harán, sería decisión de cada una. Nosotros no tenemos injerencia ni podemos coaccionarlas".