Investigan a jovencita por desaparición de monclovense

Luego de darse a conocer que el monclovense Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 17 de octubre, trascendió que autoridades de Nuevo León investigan a una jovencita de nombre Joy “N” quien fue una de las últimas personas que tuvo contacto con él a las 7:56 PM.

La joven “amiga” del estudiante del Tec de Monterrey habría convivido con Raúl Ignacio horas antes de confirmarse su desaparición.

Hasta el momento la Fiscalía de Nuevo León no ha brindado mayor información en el caso que mantiene conmocionada a la sociedad monclovense.

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