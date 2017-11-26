Investigan asaltos de la Ram Blanca

Una camioneta Ram color blanca de cuatro puertas que se ha dedicado a cometer diversos asaltos, sigue causando pánico en la ciudad sin que se haya logrado dar con los responsables.

La camioneta Ram Blanca ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, el coronel Victorino Reséndiz director de Seguridad Pública mencionó que es verdad que se ha reportado mucho, pero no han podido localizarla.

“Sí hay asaltos, quisiéramos que no hubiera nada, quisiéramos estar en el momento y da coraje, nos preocupa y nos estamos ocupando, dando instrucciones y haciendo recorridos”, comentó el Director.

Mencionó que aunque sí hay asaltos no es en gran cantidad y tampoco es alarmante.

“No queremos minimizar ni nada, pero sí estamos al pendiente en todo esto, la gente sí nos habla de una camioneta blanca pero vamos y no hay nada. no la localizamos, también dicen que una roja”, comentó.

Dicha camioneta blanca se reportó la semana pasada, el reporte indicaba que cuatro sujetos habían salido de un bar de la ciudad y que cuando estaban a punto de retirarse dispararon al aire en por lo menos tres ocasiones.

Después se reportó que en una camioneta blanca viajaban tres personas en estado de ebriedad alterando el orden público, y por último el asalto que sufrió un hombre originario de Torreón, fue en el bulevar Pape, lo golpearon y le robaron dinero, celular y otras cosas.

Pero los robos y asaltos no solamente son por parte de las personas que viajan en esta camioneta color blanco, también se han presentado en otros puntos de la ciudad, sobre todo en tiendas de conveniencia.

Mencionó que la noche del viernes se presentó un robo en una tienda de conveniencia, el ladrón pretendía robar botellas y cigarros cuando fue capturado por elementos de la corporación, una situación similar pasa en las tiendas del Poniente.

El director comentó que existe un grupo de Whatsapp entre los directivos de las diferentes corporaciones que se coordinan para hacer recorridos, están muy al contacto y cualquier anomalía será atendida.