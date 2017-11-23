Investigan blindaje a chalecos antibalas

Una denuncia anónima de los mismos policías, por la compra y uso de chalecos antibalas de dudosa calidad en Seguridad Pública de Monclova, puso en alerta a la Auditoría Superior de la Federación que ayer inició una revisión del equipo adquirido con recursos federales del Fortaseg.

En medio de gran hermetismo, ayer por la tarde, personal de la Auditoría Superior de la Federación llegó a las instalaciones de Seguridad Pública, dialogaron con el director Victorino Reséndiz y se trasladaron a la armería para revisar el equipo, concretamente los chalecos antibalas.

Según la denuncia anónima de los policías, a pocos meses de haber sido adquiridos, los chalecos ya presentan deterioro, incluso parecen “hechizos”, afirmando que pudieran no garantizar el blindaje prometido en caso de un disparo.

Los funcionarios estuvieron por horas con los representantes del programa Fortaseg, recurso federal con el que se adquirió este equipamiento.

Elementos de la corporación reconocieron que los chalecos eran revisados, pero no manifestaron el motivo, ya que toda la información se manejaría bajo resguardo.

Al concluir la revisión, los auditores se llevaron algunos chalecos para realizarles pruebas periciales y corroborar que cuenten con el grado de blindaje especificado o de lo contrario fincar las responsabilidades.

Por su parte, el coronel Victorino Reséndiz negó que haya sido una situación provocada por la mala calidad de los chalecos, alegando que la visita de la auditoría es de rutina cada seis meses.

Sin precisar el número de chalecos, dijo que todos los elementos cuentan con uno y se los rolan en cada cambio de turno.

Destacó que, en la visita se revisó también el número de radios adquiridos, uniformes y las unidades que a la fecha suman 51 entre Policía Preventiva, Policía Escolar, Tránsito y GATEM.