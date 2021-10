Investigan causas del accidente

Se inició la investigación por parte de la Comisión Mixta de Seguridad para determinar las causas que ocasionaron el accidente al interior de Altos Hornos de México, que dejó como resultado 11 trabajadores lesionados, y corregirlos a fin de evitar que se presente de nueva cuenta.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático acudió a la Clínica 7 del IMSS para ver la situación de los obreros afectados con la explosión, dialogando con ellos y sus familias, viendo la atención que requerían.

Ismael Leija Escalante, fue informado del accidente y se traslado a la clínica, así como se comunicó con la empresa para ver la situación, en donde se le informó que, en caso de ser necesario, se podría trasladar a los obreros para recibir atención especializada.

Constató que los trabajadores se encontraban estables, algunos con quemaduras leves, sin embargo se encontraban fuera de peligro.

Se dio la instrucción a los comisionados sindicales, para que se dieran todo el apoyo a los obreros y su familia, para garantizar la atención de los obreros y que no se tuvieran ningún contratiempo.

El dirigente sindical señaló que por su parte, la Comisión Mixta de Seguridad lleva a cabo la investigación para determinar las causas del accidente, y tomar acciones para evitar que se presente de nueva cuenta.

Indicó que Altos Hornos de México es una empresa de alto riesgo, y están expuestos a que se presenten este tipo de situaciones, por lo que es necesario mantener los protocolos y las medidas de seguridad tanto en la siderúrgica, como en las minas.

"Lo primero es cuidarnos nosotros, yo siempre les digo a los trabajadores, que cuando no conocen un trabajo, no lo hagan, cuando no saben si su integridad está en peligro, que no lo hagan, el Contrato Colectivo los ampara y hay que cuidarnos unos a otros, para evitar este tipo de situaciones", indicó.