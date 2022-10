Investigan Fiscalía invasión de predio

La Fiscalía General de Coahuila, empezó una carpeta de investigación respecto a las personas que se están adueñando de terrenos en el municipio de Frontera, esto respetando los derechos de las mismas como del posible propietario.

Más de 300 personas acudieron desde el pasado domingo al predio ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas con calle Soledad en el municipio de Frontera, después de que se difundió a través de grupos de WhatsApp, la información que se iban a donar terrenos que se encontraban en litigio. Cientos de personas acudieron con la esperanza de ser incluidos en la lista, con la que se repartirán 225 hectáreas.

El delegado regional de la fiscalía, Rodrigo Chaires Zamora, mencionó que en base de un reporte tuvieron que abrir una carpeta de investigación, donde se buscará si hay un propietario definido y si existirá alguna voluntad, sea una persona física o moral.

"Por lo pronto la obligación del Ministerio Público es que no se pierda evidencia, estamos en camino de ello, y vamos a continuar con la investigación. El hecho que hasta el día de hoy no exista alguna querella no es impedimento para realizarla".

Señaló que se apegarán al respeto de los derechos humanos de las personas involucradas como el propietario, y desde el primer momento acudieron los Agentes de Investigación Criminal y Servicios Periciales, con el fin de recabar las pruebas y luego tomar una determinación al respecto.

Indicó que hay diversos supuestos en el Código Penal, en caso de impedir el disfrute de un derecho respecto a una propiedad o una ocupación sin derecho de una propiedad y bajo ciertas circunstancias, pueden ser considerados un delito.